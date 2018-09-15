"Восток-2018": залпы "Ураганов", работа авиации и охота за подлодками

Реактивная артиллерия РСЗО "Ураган" нанесла удар по важным объектам условного противника на полигоне Цугол в Бурятии в рамках учений "Восток-2018". Масштабные стрельбы также провели расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" и САУ "Акация".

Экипажи самолетов Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25 истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили мишени, обозначавшие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше.

Боевые корабли Северного флота провели учения по противолодочной обороне в Охотском море. Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" тренировался в поиске подводных лодок с применением противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников, участвуют также подразделения из Китая и Монголии.