Подруги поймали осьминога, но что-то пошло не так – улетное видео

Две девушки отправились на рыбалку и неожиданно поймали настоящего осьминога - однако все оказалось не так просто

Подруги-любительницы рыбалки из Австралии сняли на видео произошедший с ними забавный случай.

На видео одна девушка сидит в лодке с удочкой, вторая находится рядом и снимает происходящее на камеру.

На первых секундах видео подруги радостно кричат, поскольку поймали что-то крупное. Они пытаются затащить свою добычу на лодку, но это не так-то просто, поскольку жертва активно сопротивляется. Тем не менее им почти удается вытащить улов на поверхность.

Внезапно вода вокруг лодки окрашивается в черный цвет. На видео можно различить маленького осьминога, который пытается спастись от людей с помощью чернил.

Наконец рыболовы поднимают улов на борт. Вдруг за кадром раздается крик и странный звук. Зависает неловкая пауза — кажется, случилось что-то непредвиденное.

Девушка с удочкой смотрит на свою напарницу то ли с ужасом, то ли с восторгом.

Наконец, камера поворачивается в сторону подруги и становится понятно: пытаясь спастись, осьминог пустил струю чернил прямо ей в лицо.

Осьминоги считаются одними из самых умных животных на планете. Они поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры.

Подобно кальмарам и каракатицам, при опасности они выбрасывают в сторону противника струю темной жидкости, вырабатываемую специальными железами. Таким образом они дезориентируют нападающего, выигрывая для время.