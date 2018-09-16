Мамалыга, танцы и веселье: в Минске прошел День молдавского вина - видео

День молдавского вина прошел в субботу в Минске: тех, кого заинтересовала наша культура, учили готовить национальные блюда, также состоялась дегустация вина - впрочем, смотрите сами на видео, как весело и задорно отгремел в Беларуси самый любимый отечественный праздник.

Гости, а также все желающие пробовали не только вино, также в Верхнем городе Минска можно было погрузиться в атмосферу молдавского праздника — послушать выступление национальных коллективов и поэтов, научиться танцевать хору, отмечают наши коллеги из Sputnik Беларусь.

Можно было даже побывать на театрализованной постановке – молдавской свадьбе, отведать мититеи или сармале, а вечером перед гостями выступила Нелли Чобану.

Sputnik призывает не забывать, как в оригинале звучит древний афоризм – истина в вине, а в воде – здоровье.