Мамалыга, танцы и веселье: в Минске прошел День молдавского вина - видео

Гости, а также все желающие пробовали не только вино, также в Верхнем городе Минска можно было погрузиться в атмосферу молдавского праздника — послушать выступление национальных коллективов и поэтов, научиться танцевать хору, отмечают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Можно было даже побывать на театрализованной постановке – молдавской свадьбе, отведать мититеи или сармале, а вечером перед гостями выступила Нелли Чобану.
Sputnik призывает не забывать, как в оригинале звучит древний афоризм – истина в вине, а в воде – здоровье.