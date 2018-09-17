Веселая парочка пыталась поймать рыбу, но произошло невообразимое - видео

На видео видно, как с самого начала рыбаки-любители радостно кричат, потому что поймали нечто большое. Улов, казалось бы, уже близок, но что-то пошло не так.

Когда морской существо находится уже на поверхности, в воде появляются черные пятна, и становится видно, что это осьминог. Девушка поднимает удочку из воды и нависает неловкое молчание.

Когда оператор разворачивает камеру в свою сторону, становится ясно, что произошло – осьминог в последний момент совершил выброс своих чернил прямо в лицо своему обидчику.

Осьминоги, как кальмары и каракатицы, выбрасывают собственные чернила при приближении хищника. Этим они его дезориентируют, потому что парализуют обоняние своего врага и загрязняют воду, не давая ничего разглядеть. Сами они в это время могут уплыть подальше от опасности.