Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара

В Кишиневском международном аэропорту состоялось открытие нового авиамаршрута в Тимишоару.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту

Рейс будет осуществляться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты начинаются от 100 евро в обе стороны, включая налоги и сборы.

"Мы горячо приветствуем решение компании Tarom открыть новый прямой рейс в Тимишоару и верим, что наше партнерство будет развиваться и далее", — отметил в ходе церемонии открытия маршрута Петру Жардан, генеральный директор Avia Invest, администрирующей Кишиневский международный аэропорт.

Генеральный директор Tarom Вернер Волльф подчеркнул, что его компания продолжает развиваться, чтобы быть современной на конкурентном рынке и предоставлять клиентам новые интересные и качественные предложения.

"Для Тимишоары, зоны, находящейся в непрерывном экономическом движении, Кишинев — очень важное направление для развития бизнеса и долгосрочных инвестиций. Я уверен, что этот рейс быстро наберет популярность и будет пользоваться спросом", — сказал Волльф.