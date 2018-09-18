Смельчак сыграл на трубе "Имперский марш" в необычной позе - видео

Австралийский музыкант и парашютист совершил затяжной прыжок, исполняя на трубе несколько мелодий. Смотрите видео необычного полета.

31-летний профессиональный музыкант и любитель прыжков с парашютом из Австралии Дэнни Маллиа исполнил необычный трюк.

Вместе с инструктором Крисом Гарсией они поднялись в небо над Канберрой и совершили совместный прыжок. При этом Дэнни Маллиа играл на трубе. Прыжок парашютисты запечатлели на камеру Go Pro.

Музыкант исполнил несколько композиций, включая "Полет валькирий" Вагнера и "Имперский марш" из "Звездных войн".

"Я молился, чтобы труба оставалась привязанной к упряжке. Это было весело, было действительно трудно не смеяться", — прокомментировал прыжок Маллиа.

Идея совершить полет с трубой пришла к музыканту после очередного прыжка. Маллиа с друзьями сидел в кафе, и те посоветовали ему взять трубу, ведь он неплохо играет.