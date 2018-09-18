Ураган "Флоренс" привел к разрушениям и жертвам в США - жуткое видео

Наблюдайте на видео Sputnik "поведение" нашумевшего, как в прямом, так и в переносном смысле слова урагана Флоренс.

Ураган "Флоренс" унес жизни уже 32 человек в США на территории штатов Северная и Южная Каролина. Шторм ослаб до тропической депрессии, но риск наводнений остается очень высоким. Тем не менее 740 тысяч домов и предприятий остаются без электричества. В отдельных районах вода поднялась почти на полметра.

Напомним, ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США 14 сентября. Он привел к наводнениям на восточном побережье страны. Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также города Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы более 27000 человек.