Брифинг Минобороны РФ по поводу пропавшего Ил-20 в Сирии

Три вооруженных грабителя ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но 83-летний дедушка, находившийся там, дал им отпор.
Румынская компания Tarom соединила Республику Молдова с Румынией новым регулярным рейсом в Тимишоару.
Даже среди тяжелых трудовых будней мигранты, работающие на стройке, находят время для оригинального отдыха.
На видео видно, как с самого начала рыбаки-любители радостно кричат, потому что поймали нечто большое. Улов, казалось бы, уже близок, но что-то пошло не так.
Демпартия Молдовы предложила отправить в отставку двух чиновников первого звена из состава правительства страны, руководимого Павлом Филипом, и предложили новых кандидатов на посты министров.
Цены растут, а вместе с ними и расходы. Большую часть заработка молдаване тратят на еду - 45%, и всего 5% на здоровье
Обновленные купюры номиналом в 100 и 200 евро поступят в обращение в конце мая 2019 года.
Посевная конопля растет в историческом саду пряностей Ливонского замка уже пятнадцать лет, но заинтересовала полицию только сейчас
Евросоюз согласился оплатить вывод из эксплуатации Игналинской атомной станции. Демонтаж двух реакторов будет стоить 780 млн евро
Известный эстонский врач и ученый Матти Майметс подозревается коррупции в интересах фармацевтических компаний.
В Минске будет выставлен фрагмент папируса с записью гомеровской "Илиады".
В Грузии меняется вся система образования. Учителя после переподготовки будут получать 600 долларов, но не сразу
Полгода в Сухуме реставрировали городские куранты на башне. Теперь их осталось только завести
Налоговики готовы стимулировать безналичные расчеты, чтобы предприниматели вышли из тени.
ЕАБР готов финансировать сельскохозяйственные проекты в Армении, вложиться в телекоммуникации и энергетику
Правительство приняло амбициозный план развития столицы: к 2030 году численность ее населения достигнет двух миллионов человек
В ночь на 18 сентября в Кыргызстане произошло два крупных пожара - на рынке Ак-Тилек в Караколе и в этнокомплексе "Супара".
В России трудовые мигранты могут получить работу вне квоты в легкой промышленности, топливно-энергетическом комплексе и в медицине
В Бухарской области на трассе взорвался газовый баллон в автобусе. Четыре человека погибли на месте, еще один - в больнице.
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Посевная конопля растет в историческом саду пряностей Ливонского замка уже пятнадцать лет, но заинтересовала полицию только сейчас
Евросоюз согласился оплатить вывод из эксплуатации Игналинской атомной станции. Демонтаж двух реакторов будет стоить 780 млн евро
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