15:22 18 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.77
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Брифинг Минобороны РФ по поводу пропавшего Ил-20 в Сирии

Получить короткую ссылку
297 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .

В Минобороны России возложили на Израиль ответственность за поражение самолёта Ил-20 силами ПВО Сирии.

В Минобороны России возложили на Израиль ответственность за поражение самолёта Ил-20 силами ПВО Сирии. Четыре израильских F-16 наносили ракетные удары в непосредственной близости от заходившего на посадку российского судна, чем поставили его под удар. На борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли.

Израильские военные преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся у Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. "По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — рассказал Конашенков.

В понедельник, 17 сентября, около 23.00 часов по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Официальный представитель Минобороны РФ сделал заявление, в котором подчеркнул, что "израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

 

Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться