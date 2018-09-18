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Путин о сбитом в Сирии российском самолете Ил-20: необходимо разобраться

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 - смотрите на видео, что сказал о случившемся российский лидер.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", — сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что ситуацию с атакой турецкого истребителя на российский самолет нельзя сравнивать с нынешней трагедией с Ил-20 — к ней привела цепь трагических случайных обстоятельств.

Путин также подчеркнул, что необходимо серьезно разобраться в произошедшем. При этом, он отметил, что отношение к трагедии изложено в заявлении Минобороны.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", — заявил Путин.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. 

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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