Сюрприз для ветеранов гражданской авиации подготовили в Кишиневе

Они всегда несли ответственность за десятки человеческих жизней, ведь сделать так, чтобы полет для пассажиров был мягким и комфортным, могут только опытные пилоты, асы своего дела. 19 сентября, в День работника гражданской авиации Молдовы, в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича царила поистине праздничная атмосфера. Перед ветеранами отрасли выступили народная артистка Молдовы Маргарета Ивануш и вокальный ансамбль Brio Sonores.

А компания Avia Invest, администрирующая Кишиневский международный аэропорт, вручила ветеранам гражданской авиации подарки.