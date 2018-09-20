Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Президент России Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки - смотрите на видео, как это было.
Ветеранов авиаотрасли страны чествовали в Кишиневе, в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, в День работника гражданской авиации Молдовы.
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Стоимость недвижимости во втором квартале этого года выросла на 2,7% по сравнению с первым, активнее всего дорожают новостройки
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