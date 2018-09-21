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Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России

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Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)
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Смотрите на видео, какие плюсы для молдавской экономики, по мнению сопредседателя "Деловой России" и оргкомитета МРЭФ Андрея Назарова, будут от Форума.

По словам Назарова, правовые гарантии возврата инвестиций, безопасности ведения бизнеса на территории Республики Молдова пока дает только президент страны Игорь Додон.

"В рамках форума мы бы хотели найти ответы на те вопросы, которые еще остались, но уверен, что теперь этот ежегодный Форум добавит экономических и финансовых возможностей в развитии отношений двух стран", — сказал Назаров в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он добавил, что в рамках Форума будет подписан не один контракт, а несколько разных меморандумов.

"Один из них предусматривает сумму в 100 миллионов долларов. Сегодня владелец компании сам будет подписывать меморандум и расскажет детали. Но, хочу сказать, что это не просто красивая и большая цифра, это огромная работа, которая, если будет проведена в Республике Молдова, даст гражданам страны ощущение более комфортной и безопасной жизни", — пояснил Назаров.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)

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Теги:
бизнес, контракт, экономика, развитие, МРЭФ-2018, Андрей Назаров, Молдова, Россия
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