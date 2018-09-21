Председатель "Опоры России": мы хотим инвестировать в Молдову

Смотрите на видео, какие проекты с молдавскими предпринимателями, по словам председателя "Опоры России" Александра Калинина, заинтересовали российский бизнес.

Калинин подчеркнул, что российские бизнесмены на молдо-российском экономическом форуме интересуются расширением своих возможностей в надежде найти в Молдове достойных партнеров.

"Предпринимателей из России интересует переработка сельскохозяйственной продукции в Молдове и совместная ее поставка на территорию Российской Федерации, а также в страны Европейского Союза. Кроме того, их интересуют возможности создания туристических пакетов в Молдову из Москвы и других городов-миллионников России", — сказал он в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

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Калинин также отметил, что на форуме обсуждаются возможности размещения в свободных экономических зонах Молдовы производственных предприятий.

"Мы хотим не только инвестировать в интересные проекты, но и помогать молдавским предпринимателям спокойно себя чувствовать на рынках Российской Федерации. Именно за этим мы сюда прибыли, и наша цель — расширение взаимного потока не только денег и туристов, но и обмена определенными технологиями, наработками", —сказал он.

Калинин также выразил благодарность президенту Молдовы Игорю Додону за организацию форума и уверен в том, что возможность встречи российского и молдавского бизнеса на одной площадке и дальнейшие их контакты пойдут на пользу всем гражданам Республики Молдова.