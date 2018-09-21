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Молдо-российский форум дал старт новому витку в отношениях двух стран

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Тема:
МРЭФ-2018: новости (58)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Первый молдо-российский экономический форум проходит в Кишиневе 20-22 сентября, и пятница стала для его участников настоящим днем откровений.

Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. В работе форума принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, а также международные эксперты.

В середине дня, когда работа форума была уже в самом разгаре, состоялось пленарное заселение, на котором выступил президент Молдовы Игорь Додон. Он подчеркнул, что бизнес-контакты между Молдовой и Россией будут укрепляться и в дальнейшем, к чему глава государства, по его словам, приложит все усилия.

Сопредседатель организации "Деловая Россия" Алексей Назаров подчеркнул, что российский бизнес готов прийти в Молдову, но есть ряд условий.

"Среди них — политические и законодательные гарантии безопасности ведения здесь бизнеса с российским капиталом", — отметил Назаров.

Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (58)

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Теги:
МРЭФ-2018, соглашения, контракты, бизнес, экономика, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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