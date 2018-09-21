Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов

Представители Молдовы и России подписали ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.

Подписание документов прошло в пятницу в Кишиневе, во Дворце республики, в рамках молдо-российского экономического форума.

В частности, речь идет о подписании меморандума о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов, который подписали президент российской корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос и замглавы Исполкома Гагаузии Вадим Чебан.

А президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Moldova-Fruct" Виталий Горинчой поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве по развитию агропромышленного комплекса.

Калинин также подписал соглашение с председателем компании "Speranta-Con" Штефаном Голубчуком.

Член генерального совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комитета по туризму, совладелец туристической компании "Виэлт Тревэл Компани" Елена Кривенкова и исполнительный директор Национальной ассоциации въездного туризма Молдовы Наталья Цуркану также скрепили подписями меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

После подписания документов комментарии прессе дали президент Молдовы Игорь Додон, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета МРЭФ Алексей Назаров.

Первый молдо-российский экономический форум проходит в Кишиневе 20-22 сентября.

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