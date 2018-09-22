Позор в прямом эфире: с блондинки слетела юбка на глазах у зрителей - видео

Видеокадры пикантного момента выложили в сеть поклонники телеведущей.

Инцидент случился в эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother. С одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт.

В момент, когда гостью представляли, с нее внезапно слетела юбка. Девушка попыталась спрятаться за кулисами, но вдруг поняла, что опозорилась перед всеми.

Недавно аналогичный конфуз случился с певицей Верой Брежневой, она тоже потеряла юбку, но все закончилось не так печально, как у Экт/