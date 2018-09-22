Авиашоу-2018: такого в аэропорту Кишинева не было никогда

Фигуры высшего пилотажа, аэродинамическая труба и выставка авиационной техники: десятки тысяч человек насладились масштабным авиашоу, организованном в аэропорту Кишинева к 74 годовщине гражданской авиации в Молдове.

В грандиозном авиашоу в Международном аэропорту Кишинева свое искусство при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа и маневренность самолетов показали летчики из Аэроклуба Румынии и пилотажная группа из Прибалтики Baltic Bees.

Людей очень много

Еще с самого утра в сторону главных воздушных ворот республики выстроились пробки. Общественный транспорт, курсирующий в этом направлении, забит. Все потому, что желающих попасть на авиашоу очень много.

С замиранием сердца и неподдельным интересом десятки тысяч людей — взрослые и дети — следили за тем, как самолеты вычерчивают виражи, крутят бочки и совершенно немыслимым образом застывают в воздухе. Зрители с восторгом наблюдали за показательными полетами, следили за взлетами и посадками пассажирских авиалайнеров, восхищались маневренностью и воздушными пируэтами летчиков-асов.

Как рассказал Sputnik Петр Жардан, возглавляющий компанию Avia Invest — администратора Кишиневского аэропорта, с каждым годом желающих посетить авиашоу становится все больше.

"День гражданской авиации для нас особенный праздник — профессиональный. Поэтому мы стараемся отмечать его каждый год. Авиашоу в аэропорту Кишинева стало традиционным — кажется уже семь лет подряд. Такая традиция — "День открытых дверей". Стараемся показать всем желающим, как работает аэропорт", — заявил Жардан.

Таким образом, Международный аэропорт Кишинева стал центром притяжения людей, которые интересуются и любят авиацию.

Грандиозная выставка техники

Авиашоу в аэропорту Кишинева — это возможность не только посмотреть на захватывающие полеты, но и посидеть за штурвалом воздушного судна.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кишиневский аэропорт номинирован на крупную мировую премию

Жардан обратил внимание, что в этом году в рамках праздника авиации организована весьма обширная выставка — 8 самолетов и вертолетов, снятых с эксплуатации, а также порядка 14 единиц спецтехники. Это гораздо больше, чем раньше.

"Представленные на выставке самолеты и вертолеты уже не эксплуатируется. Желающие могут не только посмотреть на них, но и пощупать, пройти в кабину пилота, то есть прикоснуться к истории", — сказал собеседник.

Конечно, прогресс не стоит на месте, и сейчас в небо взмывают усовершенствованные лайнеры.

"На выставке также достаточно много спецтехники, которая используется в аэропорту Кишинева ежедневно. То есть мы предоставили нашим гостям возможность посмотреть все то, что они не видят каждый день", — отметил собеседник.

По его словам, в этом году организаторы постарались увеличить площади, где проходит праздник авиации, выставить как можно больше техники, расширить зоны отдыха для детей.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы.

"К слову, с каждым годом все больше детей посещают авиашоу, и это не может нас не радовать. Дети — это наше будущее", — подчеркнул Жардан, добавив, что, может, для кого-то этот день станет определяющим в выборе профессии и свяжет свою судьбу с авиацией.

Новинки и сюрпризы на авиашоу-2018

Глава Avia Invest также рассказал, что впервые на авиашоу в Молдове — аэродинамическая труба и чемпионы мира по скайдайвингу, которые продемонстрировали сложные акробатические фигуры. Желающих попробовать себя в аэродинамической трубе оказалось также достаточно много.

Внимание публики привлек и красочный стенд компании-администратора аэропорта Кишинева Avia Invest. Яркие эмоции от праздника смогли запечатлеть у него не только взрослые, но и дети. Желающих сфотографироваться у этого стенда было хоть отбавляй.

© Photo : пресс-служба Avia Invest Cтенд компании-администратора аэропорта Кишинева Avia Invest

В течение дня в аэропорту проходит концерт с участием 3 Sud Est, Zdob şi Zdub, Анастасии Лазарюк и других исполнителей. В программе много конкурсов и розыгрыш призов.