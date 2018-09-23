Очень смешное видео: вор хотел ограбить магазин, но потерял штаны

Видео, как неудачливый грабитель вовремя налета на магазин потерял пистолет и брюки, рассмешило пользователей соцсетей.

Вор, казалось бы, все предусмотрел: скрыл лицо, взял оружие. Но, похоже, подвела его излишняя суетливость. Подойдя к продавщице, налетчик попытался достать пистолет. Именно в этот момент он у него выскальзывает и падает за прилавок.

Мужчина попытался его перепрыгнуть, но не удалось. Когда оружие оказалось в руках у продавщицы, вор помчался к выходу, но по пути с него слетели брюки.