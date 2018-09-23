Заявление Минобороны России по крушению самолета Ил-20 ВКС в Сирии

МО России обнародовало подробности о гибели российского Ил-20 в Сирии, включая поминутную хронологии крушения судна.

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", заявил в воскресенье официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Вечером 17 сентября авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, когда тот проводил разведку в Идлибском зоне деэскалации. На его борту находилось 15 военнослужащих.

Позже выяснилось, что российский самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, несших дежурство во время налета четырех F-16 израильских ВВС на объекты в Сирии. В Минобороны России подчеркнули, что именно Израиль несет ответственность за гибель Ил-20, так как израильские летчики, прикрываясь российским самолетом при нападении на сирийские объекты, подставили его под удар ПВО САР.

Израиль не признал вины за гибель российского самолета. По мнению Тель-Авива, в случившемся виноваты исключительно сирийские военные.

По данным Минобороны РФ, однако, Израиль уведомил Россию по "горячей линии" о проводимой им операции менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. Поэтому, как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.