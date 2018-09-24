Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео

Этому прекрасному зверю грозит гибель. По прогнозам ученых, уже через 10 лет численность белых медведей сократится до критической отметки. Виной тому — таяние арктических льдов. Ледяной покров истончается, становится хрупким и ломким. Медведям приходится дольше плавать в поисках пищи. На это они тратят много энергии, а значит, им нужно еще больше еды.

Детенышам такие расстояния и вовсе не по силам. Самкам приходится рыть родовые берлоги прямо на льдине, что увеличивает риск гибели малышей и самой медведицы. Редкие видеокадры показывают насколько тяжело выживать этим хозяевам Севера Земли.