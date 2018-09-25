Момент панического бегства американского солдата попал на видео

Происшествие на американской военной базе "Форт-Силл" в штате Оклахома запечатлела камера наблюдения.

Здесь живет гусиная семья: Стив и Бренда. "Парень", похоже, отличается веселым характером. Когда солдаты возвращаются на базу, задира не упускает случая подшутить над ними.

На этой записи запечатлено, как Стив налетает на одного солдата, щипает его, а тот в страхе отбегает в сторону, а затем в панике убегает. Гусь как ни в чем не бывало продолжает гулять по лужайке, периодически пугая других военных.

Автор ролика шутливо отметил, что американские "бравые парни" струсили при виде пернатого.