Смелые движения: танцовщица тверка из Молдовы поражает своей гибкостью - видео

Этот пикантный номер хореографа, тренера и танцовщицы стрип-пластики из Кишинева Антонины Голосеевой сводит мужчин с ума.

Это именно та девушка, которая покорила судей румынского и грузинского шоу талантов. Ее сногсшибательное выступление в этих странах до сих пор не могут забыть. В соцсетях многие интересуются, куда Антонина пропала. Почему не выступает?

На официальных аккаунтах девушки можно увидеть новые ролики. Антонина занимается тренерской работой. Девушка является четырехкратной чемпионкой Украины по стрип-пластике и тверку. Шоу продолжается…