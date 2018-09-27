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Глазами болельщика: зачем нужно дерби на постсоветском пространстве

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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассказывает о том, зачем нужно дерби на постсоветском пространстве.

Лига наций — новый турнир УЕФА, который впервые проходит в сезоне-2018/19.

Согласно формату, 55 национальных команд-участниц разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В дивизионах А и В будут выступать по 12 команд, в дивизионе С — 15 сборных, а в дивизионе D — 16. Дивизионы А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В дивизионе С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в дивизионе D — четыре группы по четыре участника.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. Победители групп дивизиона A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена страна-хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители групп дивизионов B, С, D выйдут в следующую лигу, последние 4 команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.

В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.

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Теги:
глазами болельщика, спорт, футбол, Общество
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