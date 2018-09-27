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Как у него это получилось: это видео заставит вас поверить в чудеса

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Тема:
Утро с нами! (176)
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© Youtube / America's Got Talent

На американском шоу талантов фокусник так искусно представил номер, что в существование чудес можно поверить без всяких вопросов

Молодой иллюзионист Шин Лим, чьи фокусы кажутся настоящей магией, в очередной раз удивил зрителей и членов жюри шоу America's Got Talent (У Америки есть талант) невероятным исчезновением игральных карт.

Пользователи по всему миру писали в комментариях к видео его выступлений, что это единственный участник шоу, кто реально заслуживает победы. Его трюки просто сносят голову и простому человеку вряд ли удастся понять, как все это происходит.

Любопытно, что Шин научился всем трюкам, смотря соответствующие ролики в YouTube. Когда Шину было 16 лет, его старший брат показал ему карточный фокус, чем зажег огонь страсти и вдохновил его к изучению магии.

О Шине начали узнавать в 2012 году, когда ему было 20 лет. В 2015 году благодаря своим выступлениям и победам во многих чемпионатах по фокусам он стал известен всем в США.

Тема:
Утро с нами! (176)
Теги:
талант, фокус, магия, чудеса, видео, Шин Лим
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