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Такого не было никогда: в аэропорту Кишинева всех пассажиров ждет сюрприз

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Международный аэропорт Кишинева украсила уникальная скульптура: что она означает?

В Международном аэропорту Кишинева появилась уникальная скульптура — пилот, которого сопровождают две бортпроводницы. Композиция разместилась в центре аэровокзального комплекса аэропорта столицы.

Глава компании-администратора Кишиневского аэропорта Avia Invest Петр Жардан заявил, что у главных воздушных ворот республики появился свой символ.

"Что означает этот символ? Мы хотели бы, чтобы все наши пассажиры вспоминали об аэропорте Кишинева, исходя из комфорта, дизайна, всех плюсов комплекса и, не в последнюю очередь, вспоминали, проводя параллель с этой скульптурой. Пилот ассоциируется с безопасностью во время полета и доверием, которое ему оказывают пассажиры, а бортпроводники — это люди, которые обеспечивают комфорт", — сказал Жардан.

Над новым символом Кишиневского аэропорта трудился скульптор Вячеслав Жиглицкий — почетный гражданин Кишинева. Он известен своими работами и в Молдове, и во всем мире.

В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей

"Эту работу я назвал "Экипаж". Что такое экипаж? Это пилот и его помощники, а в данном случае — помощницы-стюардессы. Мы начинали работу с фотографий, но поняли, что лучше, чтобы были прототипы стюардесс и пилота. Это — реальные люди. Пилота зовут Владислав, а стюардесс — Михаела и Инна. Они работают здесь, в аэропорту", — сказал Жиглицкий.

Идея скульптуры "Экипаж" заключается в том, что именно пилот и бортпроводники играют самую значительную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров во время полета. Сидя за штурвалом самолета, пилот становится воплощением доверия, профессионализма и безопасности полета. У скульптуры есть и особое предназначение: по замыслу автора, если пожать руку командиру экипажа, вам будет сопутствовать удача. Стюардессы же заботятся о том, чтобы атмосфера на борту самолета была теплой, и пассажирам было комфортно.

Как заявили в компании Avia Invest, цель этого проекта — поддержка и продвижение культурных ценностей нашей страны. Данная инициатива подчеркивает важность искусства и в авиации.

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"Международный аэропорт Кишинева — визитная карточка Молдовы для всего мира, и эта скульптура станет узнаваемым символом для всех туристов, способствуя продвижению имиджа не только аэропорта, но и всей страны в целом", — добавили в Avia Invest.

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Теги:
скульптура, сюрприз, аэропорт, Avia Invest, Вячеслав Жиглицкий, Петр Жардан, Молдова, Кишинев, Примечательные факты, Общество
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