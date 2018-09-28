Обезьяне в зоопарке решили показать фокус, и вот что из этого вышло

Видео с реакцией орангутанга мгновенно стало хитом интернета.

Забавное видео было снято в одном из зоопарков. Смотритель решил показать молодому орангутангу простой фокус, чтобы посмотреть, как отреагирует животное. Обезьяна внимательно наблюдает, как фокусник кладет ягоду в пустой пластиковый стакан, а затем незаметно выбрасывает его.

Неожиданно обезьяна повела себя удивительно похоже на человека, и простое видео превратилось в настоящий шедевр.

Изумление орангутанга выглядит настолько неподдельным и искренним, а его реакция оказывается такой напоминающей реакцию ребенка, что эта запись мгновенно стала хитом в интернете.