Как встречали Путина в Душанбе - видео гостеприимного вечера

Владимир Путин, поздоровавшись со всеми, снимает пиджак и уезжает на автомобиле в правительственную резиденцию, где уже собрались президенты стран СНГ: смотрите на видео, как это было.

Президент России Владимир Путин прошелся по украшенному саду и поднялся в красивую резную беседку, где сначала тепло поприветствовал президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а затем поздоровался с Игорем Додоном, Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым, Шавкатом Мирзиёевым, Сооронбаем Жээнбековым и Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Таджикистан.

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На видео запечатлен момент, как Путин и Рахмон обнялись при встрече, а после лидер России по очереди подал руки и обнял каждого из президентов государств СНГ, присутствовавших за столом.