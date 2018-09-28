Позор, да и только: сексуальная Вера Брежнева сделала это прямо на сцене

Видео позорного выступления голой Веры Брежневой на концерте шокировало поклонников: запуталась в юбке и упала на концерте, так зрители поняли, что экс-солистка группы "ВИА Гра" выступала под фонограмму.

Вера Брежнева опозорилась на концерте "Звезды Русского Радио" во время исполнения песни "Близкие люди".

Артистка хотела спуститься со сцены, но запуталась в собственном платье и не удержалась. Певица упала.

Подняться ей помог один из охранников, находившийся неподалеку.

После этого Брежнева продолжила свое выступление, активно вовлекая зал. Большая часть зрителей, кажется, сделала вид, что ничего не произошло.

Вера Брежнева — известная певица, актриса и телеведущая, девичья фамилия — Галушка.

В период 2003-2007 состояла в российской группе "ВИА Гра". У Веры есть дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

В ноябре 2006 года Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и сменила свою фамилию на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года сообщила о разводе с мужем.

В феврале 2013 года стало известно о её романе с режиссёром Марюсом Вайсбергом, однако сама Вера так и не подтвердила эту информацию.

В октябре 2015 года Вера тайно вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Брежнева записала несколько песен в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом. Например, эта композиция стала хитом прошлого лета.