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Позор, да и только: сексуальная Вера Брежнева сделала это прямо на сцене

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© Youtube / Discover24

Видео позорного выступления голой Веры Брежневой на концерте шокировало поклонников: запуталась в юбке и упала на концерте, так зрители поняли, что экс-солистка группы "ВИА Гра" выступала под фонограмму.

Вера Брежнева опозорилась на концерте "Звезды Русского Радио" во время исполнения песни "Близкие люди". 

Артистка хотела спуститься со сцены, но запуталась в собственном платье и не удержалась. Певица упала.

Подняться ей помог один из охранников, находившийся неподалеку.

Boeing 737
CC BY 2.0 / Paul Lucas / Boeing 737 takes off from Bruntingthorpe
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После этого Брежнева продолжила свое выступление, активно вовлекая зал. Большая часть зрителей, кажется, сделала вид, что ничего не произошло.

Вера Брежнева — известная певица, актриса и телеведущая, девичья фамилия — Галушка.

В период 2003-2007 состояла в российской группе "ВИА Гра". У Веры есть дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

В ноябре 2006 года Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и сменила свою фамилию на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года сообщила о разводе с мужем.

В феврале 2013 года стало известно о её романе с режиссёром Марюсом Вайсбергом, однако сама Вера так и не подтвердила эту информацию.

В октябре 2015 года Вера тайно вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Брежнева записала несколько песен в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом. Например, эта композиция стала хитом прошлого лета.

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Теги:
позор, конфуз, Вера Брежнева, Общество
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