Настоящие "Матроскины": как коты "служат" на корабле и ходят в море - видео

Коты по кличке Матрос и Боцман "служат" на туристическом теплоходе, курсирующим между Москвой и Санкт-Петербургом. Капитан "Николая Чернышевского" рассказал, как проходят будни животных.

Капитан теплохода рассказал, что приобрел старшего кота в 2008 году. Тогда же было решено принести его в капитанскую будку, где животное быстро освоилось и со временем "дослужилось" до капитанской должности.

Позже в пару к Матросу капитан купил кота по кличке Боцман.

Животные быстро подружились и теперь вместе "ходят на вахту".

"Этот постоянно в рубке, этот ходит со мной в каюту, но в 12 часов тоже приходит в рубку, и здесь у них начинается своеобразная жизнь: ходят, проверяют, смотрят, поспят, поедят и до утра", — сказал капитан корабля Владимир Котин.

Пассажиры теплохода с интересом наблюдают за пушистыми "моряками" и спешат с ними сфотографироваться. Капитан отметил, что именно благодаря кошкам на борту корабля царит положительная атмосфера.