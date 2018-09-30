Откройте, я замерз: ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь - видео

Очень умело коты используют для своих целей приспособления, созданные для людей.

Те, кому приходилось держать дома кота, могли убедиться, что это на удивление умное животное, которое со временем приобретает навыки, заставляющие восхищаться его сообразительностью и наблюдательностью. На этом видео запечатлено, как ловкое животное, похоже, возвращась с прогулки, запрыгнул на хозяйскую дверь и позвонил в дверной звонок.

Коты — хищники,а им в природе постоянно приходится решать множество задач, чтобы поймать добычу. Поэтому пушистые разбойники путем наблюдений и умозаключений устанавливают причинно-следственные связи, а затем используют приспособления, созданные для людей