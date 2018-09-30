Футболисты избили судью ногами за пенальти - шокирующее видео

Толпой на одного — примерно так можно описать инцидент с избиением арбитра, который произошел в Индонезии.

Футбольные страсти иногда перехлестывают через край. Понятно, что азарт этой популярной спортивной игры зачастую не поддается контролю, но есть и разумные рамки, за которыми — преступление.

Во втором дивизионе чемпионата Индонезии по футболу игроки клуба "Персива Вамена" начали избивать судью после того, как арбитр назначил пенальти в их ворота в матче с "Гресик Юнайтед". Инцидент произошёл на 90-й минуте встречи.

При этом игра продолжилась. "Гресик Юнайтед" реализовал одиннадцатиметровый удар и одержал победу со счётом 2:1.