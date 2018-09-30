Интересные кадры - как создавалась самая большая в мире шахматная фигура

Шахматная фигура-рекордсмен, изготовленная из слоев фанеры, украшает входа в помещение шахматного клуба Сент-Луиса.

На YouTube канале Guinness World Records появилось видео о том, как создавалась самая большая шахматная фигура высотой почти 4.5 метра и диаметром в основании 1.8 метра. Согласно Академии Мировых рекордов? фигура, в cорок пять раз по размерам превышающая размеры стандартной шахматной фигуры, является обладателем мирового рекорда как самой большой в мире.

На создание этой фигуры было потрачено восемнадцать дней.