Смотрите улетное видео, как мелкий грызун зарядил целый смартфон.

Многие из нас попадали в ситуации, когда телефон в середине дня вот-вот разрядится, смартфон показывает всего 10 процентов зарядки и угрожающе мигает красным, а под рукой нет зарядного устройства. И при этом мы находимся в центре города, поблизости нет друзей, которые одолжили бы зарядник. Что же можно предпринять в таком случае?

Нужна всего одна белка, или хомяк, или любой другой грызун.

А вот, что делать дальше — смотрите на видео.