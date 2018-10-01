Видео, от которого кружится голова: а вы так можете?

Эта парочка танцоров такое выделывает, что глядя на это видео у зрителей может закружиться голова — осторожно!

Почти три миллиона просмотров набрал этот видео-ролик в сети. И неудивительно! Эта парочка вытворяет на танцполе нечто невероятное…