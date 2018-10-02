Беспорядки в Каталонии: пострадали более 40 человек

Более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков: смотрите на видео, чем обернулись акции протеста в Испании.

В понедельник в Каталонии проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной незаконного референдума о независимости.

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Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали представительство Национальной полиции, бросая в каталонских силовиков бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

По предварительным данным, в Барселоне и Жироне пострадали 43 человека. В каталонских правоохранительных органах заявили, что только среди сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra более 30 пострадавших.