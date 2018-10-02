21:29 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом

Получить короткую ссылку
40311

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .

По мнению экспертов, с подачи Либеральной партии решением Конституционного суда была совершена атака на молдавский и русский языки в Молдове.

Длительный процесс борьбы определенных политических групп против молдавского и русского языков в Молдове, после обращения Либеральной партии в Конституционный суд, привел к решению судей об отмене Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" и последствиям, которые пока трудно оценить.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что сказал Додон о статусе русского языка в Молдове

По словам эксперта по правам человека и межэтническим отношениям Михаила Сидорова, после отмены отчеств для представителей национальных меньшинств последовало принятие нового Кодекса об образовании, "который фактически исключил все языки, кроме румынского из системы образования, то есть в документе умолчали о них – они фактически не обозначены в Кодексе".

Далее, как отметил специалист по правам человека, последовал запрет новостей и аналитических программ на российских телеканалах, что нарушает право на доступ к информации об общественных делах.

"В конечном итоге появился этот злосчастный акт КС, который фактически поставил точку в продолжающейся почти десять лет борьбе наших сегодняшних властей с многоязычием в Республике Молдова – прежде всего, с молдавско-русским билингвизмом", — сказал Сидоров.

По теме

Русский язык оказался самым массовым и популярным в Европе
Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения
Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие
Теги:
народы Молдовы, национальная политика, Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", русский язык в Молдове, Закон о функционировании языков, этносы, общество, пресс-конференция, Михаил Сидоров, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Сидоров: в РМ поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться