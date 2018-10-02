Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом

По мнению экспертов, с подачи Либеральной партии решением Конституционного суда была совершена атака на молдавский и русский языки в Молдове.

Длительный процесс борьбы определенных политических групп против молдавского и русского языков в Молдове, после обращения Либеральной партии в Конституционный суд, привел к решению судей об отмене Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" и последствиям, которые пока трудно оценить.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказал Додон о статусе русского языка в Молдове

По словам эксперта по правам человека и межэтническим отношениям Михаила Сидорова, после отмены отчеств для представителей национальных меньшинств последовало принятие нового Кодекса об образовании, "который фактически исключил все языки, кроме румынского из системы образования, то есть в документе умолчали о них – они фактически не обозначены в Кодексе".

Далее, как отметил специалист по правам человека, последовал запрет новостей и аналитических программ на российских телеканалах, что нарушает право на доступ к информации об общественных делах.

"В конечном итоге появился этот злосчастный акт КС, который фактически поставил точку в продолжающейся почти десять лет борьбе наших сегодняшних властей с многоязычием в Республике Молдова – прежде всего, с молдавско-русским билингвизмом", — сказал Сидоров.