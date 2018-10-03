Красивая мистификация: как детская песня про папу стала загадкой - видео

Эти "тройняшки" из Перми покорили интернет песней про папу, однако эта история не обошлась без мистификации — смотрите видео.



Волнительное видео, на котором девочки в розовых платьицах поют под гитарный аккомпанемент отца, стал одним из хитов Интернета. Но только внимательные зрители обнаружат, что в ролике есть подвох. Песня красивая, отец — молодчина. Да и дочка у него талантливая. Как признается герой ролика, он часто с ней дает концерты на кухне. Почему только с одной?

Все просто: на момент записи этого ролика, у отца действительно была одна дочка. Остальных он "размножил" с помощью компьютерной программы по редактированию видео. Папа и дочка стали не только героями интернета, но и звездами телеэкрана. Историю про них недавно показал "Первый канал".

Зовут отца Алексей Южанин, дочку — Ева.

В семейном видеоархиве несколько подобных роликов. Сначала Алексей "клонировал" на видео самого себя. Это был клип на песню местной рок-группы. Затем, когда в семье появился первенец Дима, он смонтировал первых "тройняшек". Потом очередь дошла и до Евы. Вот такая семейная "мистификация".