Октябрь 1993 года у Белого дома: взгляд на события спустя четверть века

На редких видеокадрах — события 3 октября 1993 года, когда имели место драматические события возле Белого дома в Москве.

Второй месяц осени 1993 года вошел в историю России как "Черный октябрь". Внутриполитический конфликт привел к боям на улицах Москвы и сотням жертв, пишет РИА Новости.

21 сентября президент Борис Ельцин указом № 1400 распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Последний, в свою очередь, расценил действия Ельцина как государственный переворот.

По официальным данным в столкновениях погибли не менее 158 человек, 423 человека получили ранения.