Путешествующая по миру бабушка из Сибири стала звездой соцсетей - видео

После 90 лет жизнь только начинается: доказано милой бабушкой-путешественницей из России: смотрите на видео репортаж об этом уникальном туристе.
Елена Ерхова из России, которой исполнился уже 91 год, любит активный образ жизни. Круглый год она путешествует по разным странам, пьет смузи и ведет свой травел-блог в Инстаграме.
Бабушка объясняет свою любовь к поездкам тем, что боится холода. Поэтому она почти не живет в своем родном городе Красноярске, а посещает разные теплые страны.
Более того, за это приятное хобби ей даже платят, ведь у нее уже появились спонсоры.