Путешествующая по миру бабушка из Сибири стала звездой соцсетей - видео

После 90 лет жизнь только начинается: доказано милой бабушкой-путешественницей из России: смотрите на видео репортаж об этом уникальном туристе. © Facebook / Yaffa48.com يافا 48 Рука-удочка: так еще никто не ловил рыбу - видео

Елена Ерхова из России, которой исполнился уже 91 год, любит активный образ жизни. Круглый год она путешествует по разным странам, пьет смузи и ведет свой травел-блог в Инстаграме.

Бабушка объясняет свою любовь к поездкам тем, что боится холода. Поэтому она почти не живет в своем родном городе Красноярске, а посещает разные теплые страны.

Более того, за это приятное хобби ей даже платят, ведь у нее уже появились спонсоры.