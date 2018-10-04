Заказали пиццу на дом, будете есть ее с пола - видео не для слабонервных

По статистике, каждый шестой житель городов заказывает пиццу на дом. А кто-нибудь задумывался над тем, где эта пицца побывала, пока не попала на ваш стол?

Потешные истории с доставщиками пиццы звучат смешно только в киносценариях.

Реальную доставку осуществляют вполне реальные люди, с реальными слабостями, гадостями и странностями. Поэтому, посмотрев это видео, лишний раз задумайтесь — а так ли вы хотите полакомиться выпечкой, продегустированной разносчиком грязными пальцами "не отходя от кассы", или отдадите предпочтение домашним оладьям?