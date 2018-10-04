Порочная блондинка опозорилась на телешоу - и это видео попало в сеть

Этот бесстыжий инцидент случился в эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother, его надолго запомнят телезрители — видео просочилось шокировало пользователей.

С одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт упало платье. Девушка попыталась спрятаться за кулисами, но вдруг поняла, что опозорилась перед всеми. Хотя многие пользователи соцсетей узрели в этом конфузе постановку.

Недавно аналогичный конфуз случился с певицей Верой Брежневой, она тоже потеряла юбку, но все закончилось не так печально.