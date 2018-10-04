Россотрудничество в Молдове: приоритет - ставка на молодежь

Россотрудничество рассказало о своих главных приоритетах в работе с другими странами.

Один из главных приоритетов Россотрудничества во всех странах — это работа с молодежью, заявила в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе видеомоста Кишинев-Минск-Ереван глава международной организации Элеонора Митрофанова.

В своем выступлении она отметила, что руководство структуры стремится проводить больше мероприятий не только в столицах, но и в регионах стран-партнеров.

Что касается нашей республики, Митрофанова подчеркнула, что Россотрудничество активно поддерживает молдо-российские научно-исследовательские проекты при участии вузов двух стран.

Эксперт добавила, что Россотрудничество намерено создать контактные центры на базе университетов, что позволит привлекать больше молодых людей.

"Один из наших важнейших приоритетов — молодежь. Поэтому мы сейчас пытаемся перестраивать полностью нашу работу, в первую очередь ориентируясь на молодое поколение. У нас сейчас есть две программы, и мы набираем для них людей из Молдовы, Белоруссии и Армении. Речь идет о молодых людях от 25 до 35 лет, но мы пытаемся немного расширить возрастные рамки", — уточнила Митрофанова.

Она рассказала, что среди этих проектов есть и молодежный парламент, который вскоре будет организован Россотрудничеством на базе Госдумы РФ.