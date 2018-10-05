В сети нашли пузатого двойника Трампа

По всему миру люди регулярно встречают двойников известных людей, но двойника президента США — мы видим впервые: смотрите видео.

В интернете распространяется видеозапись, на которой запечатлен светловолосый мужчина, похожий на президента США Дональда Трампа. Ролик разместили в Twitter. По всей видимости, он был снял в одном из супермаркетов.

Герой ролика одет в клетчатую рубашку, а на голове у него — кепка, но она не мешает обнаружить сходство с политиком.

Пользователи сети продолжают сравнивать этого человека с Трампом, а также отмечают, что у мужчины приличное "пивное брюшко".