Страшное ДТП на трассе Тверь – Ржев: автобус столкнулся с такси - видео

По данным МЧС дорожно-транспортное происшествие стало крупнейшим в Тверской области за последнее время.

Страшное ДТП произошло в Тверской области — рейсовый автобус столкнулся с маршрутным такси. В результате аварии 13 человек погибли, четверо пострадали и были доставлены в местную больницу.

Из-за лобового столкновения у маршрутки смят капот и кузов, выбиты все стекла. У автобуса основной удар пришелся на место водителя. На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь. Предположительно, причина аварии — выезд микроавтобуса на встречную полосу.