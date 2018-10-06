Очередной конфуз Трампа рассмешил пользователей сети - видео

К президенту США всегда приковано внимание. Причем не всегда из-за его политических или экономических решений. Иногда из-за небольших конфузов, которые веселят пользователей сети. На этот раз Трампа засняли в момент, когда он поднимается по трапу в самолет, отправляясь в американский город Родчестер.

На видео хорошо показано, что к туфле главы американского государства "приклеен" кусок туалетной бумаги. В таком виде Трамп вышел из автомобиля, и почему-то никто из присутствующих на взлетной полосе не сказал ему об этом.

В комментариях многие люди иронизировали и смеялись, но были и те, кто заступился за президента.

"Что он, не такой человек — как все? Со всеми бывает", — писали пользователи.