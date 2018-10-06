Кишиневский международный аэропорт затеял генеральную уборку в авиагородке

Смотрите в видеосюжете Sputnik, как жители авиагородка и сотрудники Кишиневского международного аэропорта провели генеральную уборку.

На стадионе авиагородка долгое время все было, как говорится, не слава богу. Ответственные за город лица, казалось, забыли о том, что за Ботаникой у Кишинева есть еще один жилой массив.

Поэтому жильцы местных домов и сотрудники компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский международный аэропорт, объединили усилия, чтобы навести порядок.

Вооружившись косами и лопатами, люди всех возрастов принялись расчищать территорию.

Кстати, напомним и о том, что именно руководство аэропорта весной 2018 года организовало вывоз со стадиона авиагородка всех ветвей, складированных там после обильных весенних ливней.