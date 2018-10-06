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Опубликовано видео последствий мощного взрыва в доме на Рышкановке

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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (11)
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© Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв произошел на 16 этаже в жилом доме на Рышкановке - смотрите на видео, снятом корреспондентами Sputnik, что в данный момент происходит на месте ЧП.

Мощный взрыв прогремел на Рышкановке в многоэтажном жилом доме. Корреспонденты Sputnik оказались на месте взрыва спустя 10 минут после случившегося. 

Сейчас на месте происшетвия работают спецслужбы, полиция, пожарные, скорая помощь. Сообщается, что пострадал один из спасателей.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>

Сюжет Sputnik: мощный взрыв в Кишиневе, люди кричали и молили о помощи>>>

 

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (11)

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