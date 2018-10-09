Фестиваль "живых башен" в Испании - как это было

Смотрите на видео, как во время фестиваля "живых башен" 32 команды испанских кастельеров сражаются за приз в 16 тысяч евро.

"Кастель" – в переводе с испанского "замок". Фестиваль проводится с XVIII века и внесен в список наследия ЮНЕСКО. В создании одного "сооружения" участвуют сотни человек. Необходимо собрать крепкую "башню" и "разобрать" ее без падений.

Шоу травмоопасно: иногда кастельеры разбивают носы, получают синяки и даже переломы, поэтому дети-участники обязаны быть в касках, а на мероприятиях всегда дежурит "скорая".