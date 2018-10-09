Крушение моста в Приамурье попало на видео: страшные кадры

Смотрите на видео, как произошло обрушение моста в городе Свободный - кадры с места ЧП.

Виадук обрушился на главный путь Транссиба в городе Свободный.

В результате случившегося пострадал водитель грузовика, который в момент крушения ехал по мосту. Его госпитализировали с переломами и ушибами.

Движение по железной дороге перекрыли, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

После разбора завалов виадук демонтируют.

По факту крушения моста на железнодорожные пути Транссиба следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Собственную проверку начала прокуратура Амурской области.